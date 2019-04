Lunedì 15 Aprile 2019, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Una persona, molto probabilmente un ladro che si era introdotto furtivamente nella notte, é stata trovata morta questa mattina all’interno di uno studio dentistico in via Giovanni Pascoli, nel quartiere di Pettino. Sul posto la Volante.NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO