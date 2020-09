Collaudo L'Aquila, il ministro Manfredi prosciolto dall'accusa di disastro colposo

Commissioni di collaudo della new town di Aquila, il gup del Tribunale di Aquila ha prosciolto il ministro Gaetano Manfredi e l’ingegnere Edoardo Cosenza dall’accusa di disastro colposo. Per Manfredi (oggi ministro della pubblica istruzione) e Cosenza (entrambi difesi dal penalista napoletano, professor Vincenzo Maiello) l’accusa di disastro colposo è stata derubricata in un reato contravvenzionale che è stata dichiarata prescritta.



