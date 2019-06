Arresto Arata, da Riina a Messina Denaro: i boss mafiosi e l'interesse sulle energie rinnovabili

Vito Nicastri.



Paolo Arata arrestato: ex consulente Lega indagato per corruzione. Il gip: coninvolto anche Siri



DA RIINA A MESSINA DENARO

Una «confluenza di interessi, da parte di più articolazioni mafiose», che «è stata plasticamente rappresentata dal suo capo assoluto», Totò Riina, «il quale durante la sua detenzione nel carcere milanese di Opera, nell'affrontare temi e vicende relative ad altre questioni criminali, commentava già nel 2013 con il suo interlocutore la decisione di speculare nel settore eolico da parte del latitante Matteo Messina Denaro, reo a dire del Riina di tralasciare gli affari tradizionalmente oggetto delle attività criminale di Cosa Nostra e di dedicarsi ai "pali", figura retorica utilizzata dal boss per indicare l'attività imprenditoriale riferibile al settore dell'eolico». «Era assolutamente prevedibile, dunque -sottolineano i magistrati- che in ogni affare che dovesse e potesse interessare tale settore venisse coinvolto proprio Vito Nicastri». Il settore delle energie rinnovabili «è stato oggetto in tempi recenti di particolari attenzioni da parte di Cosa Nostra e degli imprenditori a questa vicini e/o contigui». È quanto si legge nell'ordinanza del Gip di Palermo di applicazione delle misure cautelari nei confronti, tra gli altri di Paolo Arata Una «confluenza di interessi, da parte di più articolazioni mafiose», che «è stata plasticamente rappresentata dal suo capo assoluto», Totò Riina, «il quale durante la sua detenzione nel carcere milanese di Opera, nell'affrontare temi e vicende relative ad altre questioni criminali, commentava già nel 2013 con il suo interlocutore la decisione di speculare nel settore eolico da parte del latitante Matteo Messina Denaro, reo a dire del Riina di tralasciare gli affari tradizionalmente oggetto delle attività criminale di Cosa Nostra e di dedicarsi ai "pali", figura retorica utilizzata dal boss per indicare l'attività imprenditoriale riferibile al settore dell'eolico». «Era assolutamente prevedibile, dunque -sottolineano i magistrati- che in ogni affare che dovesse e potesse interessare tale settore venisse coinvolto proprio Vito Nicastri».

I SOCI ARATA E NICASTRI

«Sono Arata il socio di..Vito..», così Paolo Arata, ex consulente per l'Energia della Lega, si qualificava alludendo alla sua società con l'imprenditore in odore di mafia Vito Nicastri, anche lui finito in manette. I due erano soci occulti, Nicastri era ai domiciliari perché ritenuto tra i finanziatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro. «Eh...è un bel problema questo...soprattutto per lui, ma anche... insomma,.. tutte le cose che abbiamo insieme, così», diceva Arata riferendosi al fatto che il socio era agli arresti.



«Io sono socio di Nicastri al 50%», spiegava non sapendo di essere intercettato. Tra le società comuni la Etnea srl e la Solcara srl, entrambi operanti nelle energie rinnovabili. «Ero socio con Vito che era il più bravo del settore.., il più bravo... il più bravo in assoluto, lo chiamano il re dell'eolico. Abbiamo fatto due società, una nostra... va bene,poi la seconda me l'ha fatta fare con lui e anche questa abbiamo avuto gli stessi problemi», spiegava.



LE INTERCETTAZIONI

«Quanto gli abbiamo dato a Tinnarelli? (Tinnirello ndr)». Così parlava al telefono Paolo Arata. Nelle intercettazioni, che sono state depositate dalla Dda al Tribunale del Riesame, Arata parla, a bassa voce, di Alberto Tinnirello, il dirigente della Regione siciliana, finito agli arresti domiciliari.



Non solo. Arata parla di un altro funzionario, Giacomo Causarano, che presta servizio al Territorio e Ambiente. Non sapendo di essere ascoltato diceva di Causarano «Quello è un corrotto». Secondo la ricostruzione dei pm, coordinati dal Procuratore aggiunto Paolo Guido, Alberto Tinnirello avrebbe incassato una tangente, che però non è stata quantificata dagli inquirenti, in cambio di informazioni sullo stato delle pratiche amministrative per la richiesta di autorizzazione integrata ambientale.

