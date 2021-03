Arcuri rimosso dal governo Draghi, il generale Figliuolo nuovo Commissario all'emergenza Covid

Domenico Arcuri non sarà più Commissario all'emergenza Covid. Un cambio al vertice deciso dal governo Draghi, che al posto di Arcuri ha nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo. E all'ormai ex Commissario Arcuri sono arrivati i ringraziamenti da parte dell'esucutivo.

La nomina

Il presidente del Consiglio Draghi ha nominato il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio, aggiungendo che a Domenico Arcuri vanno «i ringraziamenti del governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese».

La presidenza del Consiglio traccian il profilo del nuovo commissario Francesco Paolo Figliuolo: ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell'Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell'Esercito.In ambito internazionale ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione Isaf e come Comandante delle Forze Nato in Kosovo (settembre 2014 - agosto 2015).Il Generale Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze. Tra le più significative la Decorazione di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, la Croce d'Oro ed una Croce d'Argento al Merito dell'Esercito e Nato Meritorius Service Medal».

Figliuolo: «Tutto l'impegno contro la pandemia»

«Metterò tutto me stesso e tutto l'impegno possibile per fronteggiare questa pandemia. Lavorerò per la nostra Patria e i nostri connazionali». Così all'Adnkronos il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. La nomina, spiega, «è stata un fulmine a ciel sereno. Per me una grande attestazione».

Generale Figliuolo, chi è: dal comando Nato in Afghanistan alla lotta al Covid

