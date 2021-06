Sparatoria ad Ardea, morti anziano e uno dei bimbi colpiti: gravissimo un altro. Choc vicino Roma, aggressore barricato in casa

Choc ad Ardea, vicino Roma. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi. Tantissime le chiamate arrivate al Numero di emergenza 112 che ha attivato i soccorsi.

Dalle primissime informazioni sembra che a sparare sia stato un uomo che si è poi allontanato. Colpiti due bambini e un anziano, che poi è morto. Anche uno dei bambini non ce l'ha fatta, mentre sono in corso i tentativi di rianimazione del secondo bambino. L'aggressore sarebbe è un 34enne psicolabile. Si è barricato in casa. I carabinieri hanno cinturato l'abitazione dove l'uomo si è barricato e stanno gestendo la negoziazione.

Sul posto i carabinieri di Ardea, Anzio e Pomezia.

La sparatoria è avvenuta in via degli Astri, nel consorzio Colle Romito e l'uomo si sarebbe barricato in un'abitazione. I bambini sono stati trasportati con due elicotteri.

LE CONDIZIONI DEI FERITI - «Ho avuto una prima relazione dalla Direzione Sanitaria dell’Ares 118. I nostri operatori sono sul posto con due elicotteri, due ambulanze e un’automedica per soccorrere le persone coinvolte nella sparatoria fra cui due bambini di 3 e 8 anni. La situazione rappresentata è gravissima e sono in costante aggiornamento con i nostri soccorritori», scrive intanto in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

in aggiornamento