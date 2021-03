Ragazzina di 14 anni muore durante la Dad: ​disposta l'autopsia

Una bambina di 14 anni è morta nella sua casa, dopo essere stata colta da un malore mentre si stava connettendo per seguire le lezioni tramite la didattica a distanza. È accaduto a Monterchi (Arezzo): l'adolescente frequentava il primo anno di scuola superiore a Sansepolcro.

Sul posto anche i carabinieri di Monterchi e della compagnia di Sansepolcro. Ad un primo esame sembrerebbe trattarsi di cause naturali ma solo l'autopsia, che sarà eseguita presso l'ospedale della Gruccia a Montevarchi, lo potrà chiarire. La ragazzina, unica figlia, viveva a Monterchi (Arezzo) con la madre, una 46enne romena che aveva trovato lavoro come badante. Le due vivevano sole. La 14enne frequentava l'Itc di Sansepolcro con ottimi profitti e questa mattina si accingeva a collegarsi per la prima lezione della giornata quando è stata colpita da un malore ed è morta. Risulta che fosse sola a casa.

La madre era al lavoro ma quando non ha ottenuto risposta al telefono, ha chiesto ad un vicino di andare a vedere cosa stesse succedendo. È stato proprio l'uomo a fare la scoperta e ad avvertire subito la madre. Sul posto è arrivato subito il 118 ma per la ragazzina non c'è stato niente da fare. I sanitari hanno tuttavia, d'accordo con i carabinieri e il magistrato di turno, chiesto l'autopsia per capire le esatte cause del decesso. Mamma e figlia erano conosciute nella piccola comunità di Monterchi dove la donna si era trasferita insieme alla figlia in un appartamento datole in affitto dalla famiglia del proprio titolare. La morte della 14enne ha sconvolto l'intera comunità.

