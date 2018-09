Arezzo, fuga di gas all'Archivio di Stato: morti due dipendenti

Tragedia all'Archivio di Stato di Arezzo, dove due impiegati sono morti in seguito a una fuga di gas in uno dei locali. I due dipendenti sono rimasti intossicati da una fuoriuscita di gas dall'impianto antincendio: inutili i soccorsi dal personale sanitario del 118, che dopo le prime cure li ha trasportati all'ospedale San Donato di Arezzo, dove sono decedute. Anche u na terza persona è stata soccorsa dal 118.



L'allarme è scattato intorno alle otto nella sede dell'Archivio in piazza del Commissario, nel centro di Arezzo, al momento dell'entrata dei dipendenti al lavoro. Sul posto polizia, carabinieri, vigili urbani e del fuoco. Zona transennata ed edificio evacuato.

Giovedì 20 Settembre 2018, 10:07 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2018 10:34

