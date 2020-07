Bambino di 9 anni investito da un'auto mentre va in bici: è in codice rosso in ospedale

Investito da un auto mentre andava in bicicletta. Un bambino di 9 anni è stato travolto da una vettura questa sera poco dopo le 19,15 in via Primo Maggio a Poppi (Arezzo), in Casentino. Attivata l'automedica e la Misericordia di Bibbiena, il bimbo è stato stabilizzato e poi trasportato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con l'elisoccorso Pegaso 1. È in codice rosso per un trauma cranico e contusioni multiple. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Poppi.

