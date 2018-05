Non convocano il figlio di 10 anni in squadra e lui prende a pugni l’allenatore

Martedì 1 Maggio 2018, 23:45 - Ultimo aggiornamento: 2 Maggio, 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il figlio di dieci anni non viene convocato nella squadra dei pulcini, il babbo si infuria prende a pugni l'allenatore e lo manda all’ospedale. E’ successo oggi a Levane, una frazione tra il comune di Bucine e quello di Montevarchi, in provincia di Arezzo. Lo riferisce il sito valdarno24.A denunciare l’episodio sono stati alcuni genitori che hanno assistito all'aggressione. L'uomo, padre di un bambino che gioca nella squadra locale di calcio Atletico Leona, quando è arrivato al campo sportivo comunale ha visto che suo figlio non era nella lista dei giocatori che sarebbero scesi in campo dall’inizio. Quindi ha affrontato l'allenatore e lo ha colpito con due pugni in testa mandandolo ko. Il mister è stato soccorso e portato in ospedale dove gli sono stati dati sette giorni di prognosi.