Scuola, studente precipita dal lucernario del palazzo vicino: portato all'ospedale con traumi e fratture

Il primo giorno di scuola poteva trasformarsi in una tragedia per un 16enne di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Lo studente, non è ancora chiaro per quale motivo, era salito sul tetto di un edificio attiguo alla scuola nella quale avrebbe dovuto iniziare il proprio anno scolastico, ma il lucernario dello stabile ha ceduto facendo precipitare il ragazzo di sotto.

Il 16enne è stato portato d'urgenza all'ospedale fiorentino di Careggi per i traumi e le fratture riportate in seguito alla caduta da un lucernario sul tetto attiguo alla scuola frequentata nella città tiberina. Il 118 è stato attivato attorno alle ore 10.30. I sanitari dell'emergenza sono intervenuti con automedica, ambulanza ed elicottero. Il ragazzo è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso a Careggi. Sul posto sono intervenute sia le forze dell'ordine che i vigili del fuoco.



Ultimo aggiornamento: 14:25

