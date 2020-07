Ucciso nel suo appartamento ​a colpi di arma da fuoco: aveva 64 anni

Omicidio nella notte a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Attorno alle 23.30 è stato dato l'allarme per una persona che non rispondeva e che non apriva la porta del suo appartamento. Sono quindi intervenuti l'ambulanza e i vigili del fuoco. All'apertura della porta è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 64 anni che era stato ucciso con colpi di arma da fuoco. Il medico del 118 ha confermato il decesso. Sono quindi intervenuti i carabinieri che conducono le indagini. Ultimo aggiornamento: 10:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA