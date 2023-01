Sono stati i vicini di casa a lanciare l'allarme. Sembrava strano che la musica continuasse a suonare ad alto volume per tutte quelle ore e che nessuno rispondesse al citofono. Ma quando i soccorritori sono entrati nel suo appartamento di Mogliano, per Arianna Guidolin non c'era più nulla da fare. Era ormai priva di vita. Aveva solo 31 anni. Nata e cresciuta a Spresiano, Arianna si era diplomata al Turazza di Treviso e faceva l'estetista. Fino a poco tempo fa aveva lavorato a Visnadello di Spresiano e di recente aveva trovato impiego a Mogliano, dove si era trasferita subito dopo.

La scoperta

Domenica mattina i vicini di casa si erano allarmati sentendo la musica alta che continuava a suonare dall'appartamento a fianco. Hanno chiamato un amico della ragazza e lo hanno avvertito, aggiungendo che al campanello non rispondeva nessuno. È stato il giovane, poco dopo, a fare la tragica scoperta. Ha chiamato i soccorritori ma nemmeno i medici hanno potuto fare nulla per salvare la vita ad Arianna. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Mogliano. Sembra che la ragazza stesse attraversando un momento difficile di forte depressione. La notizia della morte di Arianna Guidolin è stata un fulmine a ciel sereno per i tantissimi amici e i parenti della ragazza. I funerali della 31enne verranno celebrati domani mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Spresiano. A darne l'annuncio la mamma Fiorenza, il papà Livio, la nonna Renata, i fratelli Liviano e Barbara, la cognata Micaela, il cognato Emanuel, i nipoti e gli amici.