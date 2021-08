I «miracoli» di Ariano Irpino ancora immuni dopo un anno e protetti da un super-Dna

I guariti dal Covid di Ariano Irpino (asintomatici, sintomatici o ospedalizzati) a distanza di oltre un anno dall’inione risultano ancora immuni dal virus con alti titoli di anticorpi protettivi circolanti. Uno scudo che perdura intatto più di quanto non accada per i primi vaccinati. In questi ultimi, nei pochi studi disponibili, si osserva invece un progressivo indebolimento della protezione immunitaria tanto da far pensare alla necessità di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati