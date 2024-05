Armando Tortolani, 42enne ucciso a coltellate a Villa Latina: lite per motivi di gelosia. C'è un fermo

Un uomo di 42 anni, Armando Tortolani, è stato ucciso con una o forse più coltellate all'addome sferrate al culmine di una lite avvenuta intorno alle 19.30 di questa sera a Villa Latina. Soccorso, il 42enne è stato portato d'urgenza all'ospedale Santissima Trinità di Sora dove è morto nonostante i tentativi dei medici di contenere la ferita.

L'episodio è avvenuto in via Pacitti a Villa Latina nei pressi dell'abitazione della vittima che questa mattina, secondo una prima ricostruzione, aveva avuto una lite - sembra per questioni di gelosia - con l'uomo che l'ha accoltellato.

La vicenda sembrava chiarita, ma poi qualcosa è scattato e l'aggressore sarebbe andato apposta in casa di Tortolani.

Sono in corso le attività dei carabinieri del reparto operativo di Frosinone e delle compagnie di Cassino e Sora per ricostruire l'accaduto. Secondo le prime informazioni l'autore del gesto è stato accompagnato in caserma anche se nei suoi confronti non c'è ancora un'accusa precisa. Si trova presso la caserma carabinieri di Atina. Il sostituto procuratore che segue il caso è Flavio Ricci. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cassino.

LA VITTIMA

Armando Tortolani è un piccolo imprenditore della zona, molto noto nel centro che si trova tra il cassinate e la valle di Comino. Anche questa mattina, secondo alcuni testimoni, stava lavorando prima che scoppiasse la discussione. Lascia la compagna e un figlio di 16 anni

GLI INVESTIGATORI

Dalla Procura di Cassino confermano soltanto che c'è una persona portata in caserma e che deve ancora essere ascoltata. Saranno sentiti anche dei testimoni per ricostruire quanto accaduto e ci vorrà con tutta probabilità l'intera notte.