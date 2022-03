Armi italiane all'Ucraina, dai missili Stinger alle mitragliatrici Browning: ecco l'elenco (e l'ipotesi dei contractors per la consegna)

Il governo italiano ha deciso di inviare a Kiev mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari da utilizzare per rispondere all’aggressione della Russia di Putin. Il valore stimato dovrebbe essere tra i 100 e i 150 milioni di euro. Si tratta di missili, bombe, mortai, mitragliatrici. La missione militare inizia dopo il discorso del premier Mario Draghi in Parlamento, e il successivo via libera da parte di Camera e Senato. Il decreto approvato...

