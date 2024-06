Se ne restava isolato per lunghe ore nella sua stanza, giornate intere passate nel dark web e poi a realizzare armi e proiettili con la sua stampante 3D, con nella testa chissà quale azione del terrore da compiere, prima o poi. D’altronde il ragazzo, Gianmarco F., un ventenne di Roma nord, figlio di un dipendente del ministero degli Esteri, si ispirava a “diavoli” quali Brenton Harrison Tarrant, l’autore della strage di Christchurch, in Nuova Zelanda, nella quale furono uccise 50 persone intente nella preghiera del venerdì in un centro islamico, e il neonazista tedesco Stephan Balliet, che in divisa militare e con un elmetto con sopra una mini telecamera, nell’ottobre del 2019 sparò in strada e fece irruzione in una sinagoga di Halle, nella Sassonia, lanciando ordigni e provocando la morte di due fedeli. Il timore degli agenti della Digos diretti da Antonio Bocelli era di intervenire troppo tardi, soprattutto alla luce del fatto che il giovane fosse in partenza per la Romania.

LA CAMERETTA

Così giovedì sono scattate le perquisizioni nelle due abitazioni nella disponibilità della sua famiglia, un appartamento non lontano da Corso Francia in cui abitava con i genitori e in una seconda casa nel comune di Riano. Il papà e la mamma sono piombati nello sconforto. «Non ne sapevamo nulla, eravamo completamente ignari», hanno ribadito agli investigatori.

Nella sua cameretta Gianmarco aveva allestito una sorta di laboratorio bellico dove costruiva armi con la stampante 3D, cercando nel frattempo proseliti sulle chat Telegram di ispirazione neonazista e suprematista, in difesa dell’orgoglio del “potere bianco”. Chat in cui venivano condivisi e rilanciati video di estrema violenza nei confronti di persone di colore, con immagini molto forti, anche di decapitazioni. Il ragazzo aveva «stampato» una pistola pienamente funzionante, tirata fuori da un borsone nascosto a Riano. Nella perquisizione oltre alla pistola artigianale e alla stampante, sono stati sequestrati polvere da sparo, bilancino di precisione e un compressore utili alla realizzazione dell’arma nonché 25 cartucce già caricate, numerosi bossoli e ogive per la fabbricazione di ulteriori munizioni, infine un coltello con la lama lunga 30 centimetri e un fucile ad aria compressa.

Alle indagini ha contribuito anche il personale della Direzione centrale della polizia di prevenzione, coadiuvata dalla Postale. Del resto sulle orme del ventenne, la Digos era stata messa proprio dalla Postale che due anni fa aveva denunciato il ragazzo in un’indagine di pedopornografia (per cui c’è stata, però, richiesta di archiviazione). Addentrandosi nel web, i poliziotti allora trovarono tracce che portavano alle posizioni pericolose ed estremiste del ventenne. Di lì il secondo filone d’inchiesta che ha condotto all’arresto attuale per fabbricazione e detenzione di arma clandestina, dopo che gli erano stati contestati anche l’odio razziale e l’autoaddestramento finalizzato al terrorismo.

I SOSPETTI

Gli inquirenti hanno accertato che, sempre sul web, in passato il ragazzo aveva acquisito nozioni per la costruzione di armi da fuoco, acquistato materiale di uso comune utile alla costruzione di armi, diffuso video in cui mostrava il perfetto funzionamento di un’arma Fgc-9 verosimilmente da lui prodotta con la 3D e diffuso, altresì, i video inquietanti. Il ragazzo aveva soggiornato per molti mesi dalla nonna in Romania, poco tempo fa era tornato a Roma e prima che ripartisse i poliziotti, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno deciso di passare all’azione.

Da quanto riscontrato finora, il ventenne avrebbe agito in maniera del tutto isolata, come fosse un “dormiente” e al momento non risulterebbe essere inserito in un gruppo o in una cellula specifica. Conferme sui sospetti a suo carico potrebbero arrivare dalla verifica sul contenuto del cellulare e di altri dispositivi informatici sequestrati dalla polizia. Indagini sono ancora in corso per capire con chi e con quale finalità il giovane dialogasse nel web. E non solo.

