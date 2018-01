"Facciamo sesso?" poi spilla 130mila euro a 17 anziani vedovi: arrestata

Venerdì 5 Gennaio 2018, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​PORDENONE, PORCIA e SAN MICHELE - Finisce in manette, 35 anni, di, gravemente indiziata diaggravata e utilizzo indebito di carte di credito. Ad, questa mattina di venerdì 5 gennaio, sono stati i carabinieri della stazione di Pordenone. L’arresto è stato eseguito su ordinanza di applicazione della custodia cautelare inemessa dal Gip del Tribunale di Pordenone, Monica Biasutti, su richiesta del pm Marco Brusegan, e arriva a seguito delle indagini svolte dai militari dell’Arma per ripetuti e molteplici episodi di truffa in danno diI fatti risalgono al periodo compreso tra il mese di luglio del 2013 e l'ottobre dello scorso anno, a Pordenone,. A finire nel mirinocui la Miotto è riuscita a “spillare” denaro contante e altri beni per un valore complessivo di circa. In quattro casi la 35enne ha anche usato carte di credito e bancomat in maniera indebita, con prelievi su sportelli automatici o facendo pagamenti in negozi ed esercizi commerciali per un importo complessivo di 5000 euro.La donna raggirava uomini soli e anziani, illudendoli di offrire loro compagnia e affetto se non espliciti rapporti sessuali, fingendo untanto da indurli, in più riprese, a elargirle somme di denaro per soddisfare le più svariate richieste. Il modus operandi della donna era ben consolidato: avvicinava uomini attempati, perlopiù vedovi senza familiari conviventi.​Rispondeva ai loro annunci di ricerca di compagnia femminile o entrava in contatto anche con anziani conosciuti occasionalmente oo fuori dal supermercato, blandendoli con una dichiarata disponibilità a frequentarli anche all’interno delle loro abitazioni. Conquistata la loro fiducia, iniziava a chiedere insistentemente aiuti economici e prestiti ripetuti, per saldare spese mediche, per aggiustare la bicicletta da corsa, per acquistare nuovi mobili con cui abbellire il salotto del malcapitato, per ordinare alla vittima di turno un’auto nuova.Così ha letteralmentedegli anziani che, a quel punto, non essendo più di suo interesse, o iniziando a insospettirsi e a non concederle più denaro, venivano abbandonati di colpo, per dedicarsi alla ricerca di altro obiettivo. Chi è rimasto vittima di questa truffa e non l'ha denunciata deve chiamare subito la stazione dei carabinieri di Pordenone, in orario d’ufficio, ai numeri 0434/372038-372030-372033.