Roma, arrestati dieci pusher a Tor Bella Monaca e Centocelle

Centinaia le dosi di cocaina hashish e marijuana sequestrate dagli agenti del ommissariato Casilino nel corso di una operazione nelle zone di Tor Bella Monaca e Centocelle . A cadere nella rete della polizia, dieci pusher, quasi tutti poco più che ventenni. M.M. , di 18 anni e R.A. di 19 sono stati bloccati dagli agenti del commissariato Casilino e del reparto volanti in via dell’Archeologia, con indosso banconote di piccolo taglio e cocaina confezionata in dosi pronte per essere smerciate nel quartiere.

Sempre in via dell’ Archeologia gli agenti del commissariato Casilino e delle volanti hanno arrestato C.M., 22enne, romano, sorpreso a cedere cocaina a tre giovani e F.G, 35enne, con indosso 9 dosi di cocaina. Altre dosi di cocaina e hashish sono state sequestrate nella stessa via. A finire nei guai questa volta, due ragazzi M.D., di 21 anni e D.A di 25, arrestati. In via dei Gelsi a Centocelle gli agenti del reparto volanti, durante un controllo di una macchina, hanno perquisito un giovane che aveva nascosti negli slip 34 involucri di cocaina e soldi . Per essersi opposto all’arresto, il 19enne, oltre che di detenzione e spaccio, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale . In Via dei Colombi ad essere beccato dai poliziotti con 50 grammi di marijuana, è stato un 29enne italiano . Ultimi a finire in manette P.M., 27 anni e S.G., 52 anni . I due sebbene abbiano provato a scappare alla vista delle forze dell’ordine, sono stati raggiunti alcuni metri più in là in via Don Primo Mazzolari. Indosso ai pusher, cocaina, marijuana e banconote di piccolo taglio

Sabato 12 Maggio 2018, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 10:49

