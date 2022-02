Firezne, arrestato 23 anni dopo la rapina a mano armata in Perù

Rintracciato e arrestato dalla polizia nel parco delle Cascine a Firenze perché accusato di una rapina avvenuta 23 anni in Perù. Così martedì sera è finito in manette un 63enne peruviano, gravato da un mandato di cattura internazionale emesso nel 2018 dalle autorità del suo Paese.

L'uomo adesso si trova in carcere in attesa dell'avvio delle procedure per l'estradizione. Secondo quanto appreso, è accusato dalla polizia peruviana di essere uno degli autori di una rapina a mano armata avvenuta nel 1999 in un'abitazione della capitale Lima.