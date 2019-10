Arrestato Andrea Alongi, trovato con 114 grammi di hashish: divenne idolo del web nel processo Bonsu

Ricordate Andrea Alongi? La sua testimonianza durante il processo Bonsu di quasi dieci anni fa fece il giro del web. La sua sfacciataggine nell'affrontare giudici e pm mandata in onda da Un Giorno in Pretura lo trasformarono in un idolo della rete. Allora fu fermato per quelle che lui stesso definì «due canne». Testimoniò in merito al vicenda del giovane ghanese Emmanuel Bonsu, scambiato per uno spacciatore nel settembre 2008 al parco Falcone e Borsellino e arrestato illegalmente dopo essere stato pestato da una squadra di vigili.



Questa volta, diverse piante di marijuana, una serra attrezzata per la coltivazione e alcuni strumenti per il confezionamento. I carabinieri di Parma lo hanno fermato in macchina con uno spinello. In seguito ai controlli seguenti avvenuti nel suo appartamento ha fatto scattare il provvedimento, con processo per direttissima e condanna a un anno e quattro mesi di arresti domiciliari. Lo stesso Alongi, ora 29enne, ha pubblicato sui suoi profili social i documenti relativi al sequestro

