Prima di perdere i sensi, prima di entrare in coma, ha provato ad avvisare i colleghi, ha provato a connettersi con la sua centrale operativa. Lì, in ginocchio, nella notte di Piscinola,...

Inviato a Terzigno Da via dei Pini al piccolo capanno in muratura tra gli alberi di mandorlo di via Vicinale Mauro Vecchio non ci sono più di 800 metri. Ci ha messo poco, Pasquale Vitiello...