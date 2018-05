Roma, concerto del primo maggio: 30 arresti per droga e furti

Controlli al concertone del primo maggio: 22 arresti per droga e 8 per furti. Centinaia di Carabinieri di Roma sono stati impiegati, oltre che in piazza San Giovanni e nelle vie limitrofe, anche nei luoghi di transito dei frequentatori della kermesse musicale, per garantire la sicurezza durante l'evento. Arrestate 22 persone di età comprese tra i 20 e i 44 anni (17 cittadini stranieri provenienti da Nigeria, Gambia, Liberia, Marocco, Egitto e Kenia tutti nella Capitale senza fissa dimora, e 5 italiani) con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state sequestrate centinaia di dosi tra hashish, marijuana ed eroina, oltre a una cospicua somma di denaro contante.

Fermato un cittadino algerino di 35 anni sorpreso in possesso di un portafogli che aveva rubato a una ragazze di Firenze approfittando della ressa. Due cittadini georgiani di 27 e 40 anni, invece, sono stati “pizzicati” dai carabinieri in possesso di capi di abbigliamento risultati appena rubati da due negozi dell’Esquilino, mentre 3 cittadini sudamericani – due peruviani di 20 e 267 anni e un cittadino cubano di 26 anni, tutti nella Capitale senza fissa dimora – sono stati arrestati nella fermata della metropolitana linea A “Barberini” dopo aver sfilato lo smartphone dalle tasche di una ragazza di Trieste di 23 anni. Poco dopo, nella stessa fermata della metro, i carabinieri hanno sorpreso un altro borseggiatore in azione, un cittadino romeo di 26 anni, che stava alleggerendo del portafogli un turista polacco di 62 anni. Tutti gli arrestati sono in attesa di essere processati con rito direttissimo.

