Latitante da 10 anni viveva in villa tra abiti firmati e auto di lusso: arrestato 38enne

Era ricercato da dieci anni, eppure viveva tranquillo in una ricca villa con giardino, tra abiti griffati e macchine di lusso, con la moglie e i figli alle porte di Roma. Una bella vita, quasi insospettabile per i vicini, finita quando la polizia di stato l'ha arrestato. E' la storia di un cittadino romeno di 38 anni.

Viveva in una villa con giardino all'interno di un signorile comprensorio in zona Fontana Candida a Roma, con moglie e figli, vestiti firmati, auto di lusso, una persona insospettabile per i vicini. Invece sull'uomo pendeva un mandato di cattura dovendo scontare una condanna a 4 anni di reclusione, per reati contro il patrimonio e contro la persona. Ma la latitanza del 38enne ricercato è finita, arrestato dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Esquilino.

Secondo quanto si apprende, gli agenti hanno condotto una indagine vecchio stile, giorni di appostamenti e pedinamenti di persone a lui vicine, fino a quando ieri mattina appostati dalla notte intorno alla villetta in zona Fontana Candida, i poliziotti hanno visto uscire una fiammante Bmw X6 nera, guidata da un uomo, che hanno riconosciuto.

L'uomo, fermato, ha tentato anche in questa occasione di sfuggire alla cattura esibendo un documento di identità con false generalità, contraffatto in maniera impeccabile ma stavolta non è bastato perchè gli agenti conoscevano la sua vera identità. A questo punto il ricercato cede e confessa: «me lo aspettavo bravi mi avete trovato», le parole che l'uomo ha rivolto agli agenti. Per lui si sono aperte, dopo circa 10 anni di latitanza, le porte del carcere.

