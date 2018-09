Asia Sagripanti investe e uccide un ciclista: «Impaurita da una vespa»

Asia Sagripanti ha iniziato a suonare la chitarra da bambina. Un modo anche per affrontare la perdita della mamma. Una ragazza dal carattere forte che vuole imporsi per il suo talento e non per le vicende personali, sempre sostenuta dal padre che l'ha accompagnata spesso alle prove ascoltandola da dietro le quinte. Tutti i giudici di The Voice hanno fin da subito riconosciuto la sua maturità artistica..

Martedì 4 Settembre 2018, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2018 20:17

Impaurita da una vespa,, 19enne finalista nel programma televisivo '', ha investito e ucciso un ciclista di 52 anni nei pressi di. L'incidente è avvenuto attorno alle 12 ad. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.La vittima, di cui non sono ancora state diffuse le generalità, abitava nella frazione di Tiezzo.Secondo la testimonianza della cantante, a far perdere il controllo dell'auto sarebbe stato un, probabilmente una vespa, entrato nell'abitacolo.Così la giovane non si sarebbe accorta della presenza del ciclista sul lato della carreggiata. La cantante è stata portata in ospedale sotto choc. Nell'ultima edizione del talent Asia Sagripanti si era classificata al quarto posto nella squadra capitanata da Francesco Renga.