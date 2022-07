Roma, rapina a portavalori: spari contro il furgone. Ferita guardia giurata. Rubati 350mila euro

Li hanno bloccati, costretti a fermarsi fino a che sono stati esplosi anche diversi colpi d’arma da fuoco. Assalto a un furgone portavalori questa mattina in via Anteo, zona Casilino. Il colpo, andato a segno è da quantificare, ma si presume si tratti di svariate centinaia di migliaia di euro: 350mila euro.

Assalto a portavalori, la ricostruzione

Un gruppo ora ricercato dalla polizia e probabilmente composto da più di tre persone ha aspettato il passaggio del furgone in una zona lontana da negozi e abitazioni.

Come sta la vittima

Durante la rapina una delle due guardie giurate è rimasta ferita ad un fianco ma non sarebbe in pericolo di vita. Insieme al suo collega prima dell'arrivo della polizia si è rifugiato in un garage non distante. Sul posto è arrivata la Scientifica, a indagare Squadra Mobile e commissariato Casilino.