«Locale sovraffollato»: la Polizia chiude il Fico d'India di Portoselvaggio per 5 giorni. I titolari: «Episodio isolato»

I poliziotti del commissariato di Nardò hanno disposto la chiusura per 5 giorni del locale “Fico d'India”, a Portoselvaggio . Gli agenti agli ordini del vicequestore Sabrina Manzone hanno verificato il sovraffollamento del locale.La Fico d'India srl, titolare del ritrovo amato da villeggianti e salentini, per voce del suo legale, l'avvocato Paolo Gaballo, fa sapere che «si è trattato di un episodio isolato e straordinario, verificatosi per cause non dipendenti dal locale. Invero - prosegue Gaballo - la Ficodindia srl si è scrupolosamente attenuta alla normativa sulla prevenzione dal Covid-19, applicando tutti i dispositivi e i servizi di sicurezza atti ad evitare assembramenti o eventi simili».