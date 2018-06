Martedì 19 Giugno 2018, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2018 17:12

ASSISI - È morto padre Vincenzo Coli, Custode per 17 anni, dal 1981 al 1989 e dal 2001 al 2009, del Sacro convento di Assisi. Lo ha annunciato la stessa comunità francescana che «rende grazie a Dio per il dono di questo fratello e a lui per il servizio fedele e appassionato alla fraternità, alla Chiesa e alla società».«Accompagniamo questo momento - ha detto il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti - con la preghiera sulla tomba di San Francesco». La camera ardente sarà allestita nella Cappella dellereliquie della Basilica di San Francesco.