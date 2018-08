Sabato 4 Agosto 2018, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2018 10:23

ASSISI – Genio del crimine tenta il furto in una casa, ma è quella di un poliziotto: arrestato. Verso l’una e mezza di notte un poliziotto del Commissariato di Assisi, dopo aver smontato dal turno serale, ha fatto rientro nella propria abitazione a Santa Maria degli Angeli. Nello scendere la rampa di accesso ai box auto, nel seminterrato di casa, ha notato la luce stranamente accesa all’interno del suo garage, che immediatamente dopo si spegneva. Avvicinatosi alla porta senza far rumore ha notato che era stato fatto un piccolo foro vicino alla maniglia di apertura. Avuta a quel punto la certezza che all’interno si fosse introdotto indebitamente qualcuno, ha chiamato in ausilio i colleghi rimanendo a distanza di sicurezza. Sul posto è tempestivamente giunto un equipaggio della Squadra Volante con gli agente delle “Pantere” che hanno intimato a chiunque fosse dentro di uscire, ma non hanno ottenuto alcuna risposta. Hanno allora deciso di entrare di entrare dal box adiacente, collegato al garage da una porta a vetri, dalla quale si riusciva a scorgere la sagoma di un soggetto rannicchiato a terra, dietro ad un mobile. Gli agenti hanno quindi fatto irruzione all’interno del garage, stanando l’uomo e riuscendo con prontezza a bloccarlo. A terra, a fianco del soggetto, sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, una pinza con punti sottili ed una cesoia per tagliare fili di ferro. Che si trattasse – spiega una nota della Polizia - di un ladro in azione non vi erano dubbi. Il poliziotto nonché proprietario del garage, infatti, ha notato la sua mountain bike solitamente appesa ad un gancio, posizionata nei pressi della porta a vetri evidentemente pronta per essere sottratta. Condotto presso gli Uffici del Commissariato, il giovane ladro veniva identificato per un 22enne, di origine brasiliana ma residente ad Assisi da tempo, con numerosi precedenti specifici che gli sono valsi anche un provvedimento di foglio di via dal Comune di Valfabbrica. Il 22enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Perugia in attesa del giudizio, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato e concessa la misura dell’obbligo di firma.