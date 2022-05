Firenze, schianto fra uno scooter e un'auto: morta una donna di 60 anni

Tragedia a Firenze. Assunta Ranieri, 60enne, è morta in seguito a un incidente avvenuto all'angolo tra viale Redi e via Doni. La donna, a bordo del suo scooter, si è scontrata con un'auto ed è caduta per terra.

Soccorsa dal 118, la donna è stata portata in ospedale in codice rosso, ma purtroppo le sue ferite erano troppo gravi ed è deceduta. Viale Redi è stato temporaneamente chiuso da via Tozzetti a via Doni e successivamente riaperto.

Sono in corso le indagini dei vigili urbani per ricostruire la dinamica dell'incidente.