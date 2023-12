Ad Asterope il Premio Industria Felix come eccellenza d'Italia

Asterope, gruppo leader nel Settore dell’educazione e della formazione, ha ricevuto il Premio Industria Felix come una delle 196 Imprese più competitive d'Italia. Una grande soddisfazione per il gruppo che con il suo brand Uniscientia è leader nel settore dell’educazione e della formazione. La consegna a Palazzo Mezzanotte, a Milano, durante la prestigiosa cerimonia del Premio Industria Felix – L’Italia che compete. L'evento, che celebra l'eccellenza imprenditoriale in Italia, si è svolto presso la sede di Elite e Borsa Italiana.

Asterope si distingue per le sue performance gestionali, la solidità finanziaria e il suo impegno verso la sostenibilità. Questi attributi hanno contribuito a posizionare Asterope tra le 196 imprese più competitive d'Italia, selezionate attraverso un rigoroso algoritmo di bilancio e rating finanziario. Il premio Industria Felix, giunto alla sua 53esima edizione, è stato organizzato da Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro: a ritirare il riconoscimento l'amministratore Raffaele Dercenno.

L'evento ha visto la partecipazione di imprese provenienti da vari settori, con particolare riconoscimento per quelli dell'agroalimentare, delle partecipate a maggioranza pubblica, dell'ambiente e comunicazione, della cultura, informazione e intrattenimento. La quarta edizione nazionale, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.c. Industria Felix e il sostegno di Confindustria, ha visto la presenza di illustri ospiti, tra cui il vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi e il docente di economia industriale dell’Università Luiss Cesare Pozzi.

Durante l'evento, il management di Asterope ha avuto l'opportunità di condividere un breve storytelling aziendale di successo, unendo la voce agli imprenditori delle altre aziende premiate.