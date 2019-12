​Asti, incendio in una palazzina: trovato un cadavere carbonizzato

Asti, incendio in una palazzina in ristrutturazione: trovato un cadavere carbonizzato e forse potrebbe trattarsi di nu senzatetto. Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato questa sera nel centro di Asti dai vigili del fuoco, intervenuti tra via Arò e via Bocca per domare un incendio divampato in una palazzina in ristrutturazione. È possibile che l'uomo avesse trovato rifugio nello stabile e che l'incendio sia stato causato dalla stessa vittima nel tentativo di scaldarsi con un fuoco. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

Incidente in A4, cisterna travolge un camion ed esplode: un morto e un ferito

Roma, incendio in un appartamento a Nettuno: un morto, trovato carbonizzato

Lo stabile in cui è scoppiato l'incendio è la palazzina ufficiali della ex caserma Colli di Felizzano, di proprietà comunale. A dare l'allarme è stato un residente della zona, che ha chiamato i vigili del fuoco. Secondo i primi accertamenti, le cause del rogo sarebbero dunque accidentali. Dalle prime verifiche dei carabinieri del Nor e del Nucleo investigativo la vittima è un senzatetto di origini marocchine, E. B. M., 59 anni. È probabile che l'uomo si fosse accampato da tempo all'interno dell'edificio, dove c'erano indumenti, spazzatura e materassi, tutto materiale facilmente infiammabile. L'edificio non era occupato da altri. Sul posto anche il sindaco Maurizio Rasero.

Ultimo aggiornamento: 23:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA