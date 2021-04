Asti, precipita da 5 metri mentre fa parkour: 17enne è in condizioni gravissime

Un volo di circa 5 metri. Il 17enne che è precipitato ieri sera dal ballatoio dell'ex cantina sociale di Canelli (Asti) stava facendo parkour, disciplina che prevede acrobazie sfruttando gli edifici della città. Ma, se svolta in modo pericoloso, può essere anche fatale. Ora il giovane si trova in prognosi riservata, ma sembra trovarsi in condizioni gravissime. Secondo la procura di Torino, che ha aperto un fascicolo, si tratterebbe di un incidente.