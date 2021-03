AstraZeneca, è morta la prof Augusta Turiaco: era finita in coma dopo l'iniezione. La famiglia: vaccinatevi

Dramma in Sicilia. Per la docende Augusta Turiaco, 55 anni, da giorni ricoverata al Policlinico di Messina per un'emorraggia cerebrale dovuta a una trombosi, per la quale aveva subito un intervento chirurgico, è stata dichiarata ieri sera la morte cerebrale, dopo una settimana di coma farmacologico. La donna si era sentita male dopo essersi vaccinata con AstraZeneca. Sul caso la Procura di Messina ha aperto un'inchiesta per valutare se ci sia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati