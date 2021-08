Cade dal balcone di casa mentre monta pensilina: muore pensionato di 89 anni

E’ stato un volo terribile, da 6 metri di altezza, quello che ieri mattina ha portato alla morte del pensionato Pietro Grappasonno, 89 anni, di Atessa, in provincia di Chieti. L’anziano era salito sulla scala, che era stata appoggiata sul balcone, ed era intento a realizzare una pensilina sul suo terrazzo di casa. Improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è precipitato sul selciato dell’abitazione. La disgrazia è avvenuta attorno alle 10.30 in via largo Tano Sante, in centro ad Atessa. Atterriti testimoni, poi sentiti dai carabinieri, coordinati dal capitano Alfonso Venturi, hanno assistito sgomenti. Nessuno ha potuto far nulla. Neppure l’equipaggio del 118 immediatamente allertato e giunto tempestivamente. La procura di Lanciano ha restituito la salma familiari. Sconvolti dalla tragedia l’intera famiglia e quanti conoscevano e apprezzavano le doti umane dell’anziano. L’incidente domestico atessano si inserisce in una lunga catena di sconvolgenti eventi luttuosi dello stesso genere, sempre casalinghi, ma anche sui luoghi di lavoro. Da inizio anno 6 incidenti mortali, specie nell’agricoltura. Ultimo dramma la morte dell’ex vice sindaco di Casoli Sergio De Luca di cui oggi si terranno le esequie, con lutto cittadino.

