Attacco hacker al sito della Regione Lazio, l'impiegato di Frosinone interrogato: «Non mi sono accorto di nulla»

E' uscito poco fa dalla questura di Frosinone N. B., 61 anni, impiegato presso la Regione (Enti Locali) che è stato sentito in merito all'attacco hacker del sito regionale. Ai poliziotti ha detto che, stando a casa, in smart working, lavora spesso di sera per ultimare le pratiche a lui assegnate. Ha aggiunto anche di non essersi «accorto di nulla» nella notte in cui il sito è stato attaccato (si presume) attraverso il suo computer.

