Auto sbanda e finisce nella scarpata sulla Autosole tra Fabro e Orvieto, due feriti di cui uno grave

E' stata soccorsa tramite eliambulanza la donna che è rimasta coivolta in un incidente stradale autonomo sulla Autosole, al chilometro 435, tra i caselli di Fabro e Orvieto. A quanto si apprende, intorno alle 9 di domenica 31 ottobre, la donna stava viaggiando insieme ad un uomo in direzione Roma quando, per cause ancora non chiarite, la vettura sui si trovavano entrambe ha sbandato finendo per circa 40 metri nella scarpata adiacente.

Sul posto immediato l'intervento della Polizia Stradale di Orvieto per coordinare le operazioni di soccorso, gli accertamenti relativi alla dinamica del sinistro e la sicurezza della viabilità per atterraggio dell'eliambulanza, insieme ai sanitari del 118, Vigili del Fuoco e personale di Autostrade per l'Italia.

Per la donna ferita è stato infatto necessario l'intervento dell'elicottero del 118 che l'ha trasportata all'ospedale di Perugia, mentre l'uomo, ferito lieve, si trova al momento all'ospedale di Orvieto.

notizia in aggiornamento