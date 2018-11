Radicalizzato e vicino ad ambienti dell'estremismo islamico. Per questi motivi è stato espulso un 30enne cittadino tunisino, già detenuto nel carcere di Vicenza. Lo rende noto il Viminale: arrestato per aver commesso piccoli reati, l'uomo, monitorato in carcere, ha dato evidenti segni di radicalizzazione religiosa, esprimendo compiacimento per l'attentato al mercatino di Natale di Berlino del dicembre 2016 e asserendo che avrebbe voluto compiere un'analoga azione terroristica a Roma. Scarcerato l'8 novembre scorso è stato immediatamente rimpatriato alla volta di Tunisi.

Salgono così, informa ancora il Viminale, a 347 le espulsioni eseguite dal gennaio 2015 ad oggi , di cui 110 nel 2018. Nel 2017 i rimpatri per motivi di sicurezza dello Stato sono stati 105.

Venerdì 9 Novembre 2018, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA