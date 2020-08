Fuoco ai furgoni dell'impresa di impianti elettrici: danni per migliaia di euro. Indagano i carabinieri

Ultimo aggiornamento: 15:55

Grave attentato intimidatorio a Veglie, comune nel nord Salento . Un doppio incendio, di chiara origine dolosa, è stato appiccato ai danni dei mezzi di un'azienda di installazione di Impianti elettrici che ha la sua sede operativa proprio in paese.Ad andare a fuoco sono stati due furgoni parcheggiati in via Convento, proprio di fronte al campo sportivo comunale Flavio Minetola. Sul posto, allertati da automobilisti di passaggio e da alcuni residenti della zona, svegliati dal crepitio delle fiamme e dall'odore acre dei fumi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie, che hanno lavorato oltre un'ora per domare le fiamme e recuperare indizi e prove che confermassero l'azione dolosa.I mezzi sono andati quasi completamente distrutti e i danni quantificati ammontano a circa 25mila euro. Sul posto per le indagini di rito sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione ed i colleghi del Norm della Compagnia di Campi Salentina.