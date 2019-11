​Attraversa i binari con le cuffie, ventenne travolto e ucciso dal treno

Attraversa i binari con le cuffie, non si accorge dell'arrivo del treno e il convoglio lo travolge e uccide. Un ventenne è morto dopo essere stato travolto da un treno lungo la linea ferroviaria Pisa-Lucca, in prossimità della stazione di Pisa San Rossore. L'incidente è avvenuto probabilmente all'alba ma la salma è stato scoperta solo ore più tardi: la linea è stata interrotta intorno alle 9.40 per consentire di effettuare tutti i rilievi tecnici da parte dalle forze dell'ordine.

Sull'episodio indaga la polfer di Pisa, sul posto anche la polizia scientifica. Stando ai primi accertamenti il giovane, italiano, indossava le cuffiette al momento dell'incidente: probabilmente stava attraversando i binari in prossimità di un passaggio a livello pedonale e non si è accorto che stava sopraggiungendo il treno, forse un convoglio merci. Il transito dei treni sulla linea, nel tratto interessato dallo stop, è ripreso intorno alle 12:45. In sostituzione Rfi aveva organizzato un servizio bus.

