Aurora, fiori e palloncini davanti alla chiesa per i funerali: «Non ti dimenticheremo mai»

Commozione e lacrime per Aurora. «Ce lo siamo giurati non ti scorderemo mai Ciao Aurora 3AEC» è lo striscione che ha accolto davanti alla chiesa il feretro di Aurora, la 16enne morta poco dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Viterbo della quale si celebra oggi il funerale nella chiesa di San Flaviano a Montefiascone. Tanti i ragazzi presenti al rito. Palloncini e fiori bianchi sono stati posti ai lati dell'entrata della chiesa. Dello stesso colore dei fiori posti sulla bara. A celebrare la messa è don Luciano Trapé.

«Aurora vive, passa dalla terra al cielo. Ringrazio per l'affetto e la preghiera per lei», uno dei passaggi dell'omelia di don Luciano, durante la quale il religioso non ha fatto alcun riferimento alle indagini o alle possibili cause del decesso. «Non ho preparato l'omelia - ha detto ancora don Luciano - ma quello che ho da dire mi viene dal cuore. La morte non è ultima parola. Non abbiate paura. Dice Gesù abbiate fiducia. Non dobbiamo avere paura». Al termine della messa ha preso la parola una docente, a nome di tutta la scuola frequentata da Aurora.

Per la morte della 16enne è indagato Daniele Angelini, medico primario dell'ospedale Belcolle di Viterbo che prese in carico la ragazza quando si recò al pronto soccorso per poi essere dimessa e morire il giorno dopo. Nei suoi confronti l'accusa è di omicidio colposo. Al professionista - si tratterebbe del primario del pronto soccorso - è stato notificato un avviso di garanzia «al fine di poter effettuare, con le tutele di legge, tutti gli accertamenti necessari» hanno sottolineato la Procura di Viterbo e dei carabinieri.



