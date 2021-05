Roma, balli e video su TikTok mentre guida l’autobus: Atac licenzia l'autista influencer

Balletti finiti. Almeno al volante dei bus Atac. La società dei trasporti del Campidoglio ha deciso di mettere alla porta l’autista-influencer che per il piacere dei suoi 5.850 seguaci su TikTok pubblicava goliardate e gimkane alla guida dei mezzi pubblici, deridendo con linguacce e sberleffi gli utenti che le chiedevano di non distrarsi. Lei si è difesa, prima provando a ridimensionare la pericolosità della condotta: «Non capisco, non ho...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati