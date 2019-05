Autista di bus fa scendere le ragazzine lontano dalla fermata: 13enne travolta, è gravissima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Maggio 2019, 11:07 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 18:53

TREVISO - L'autista dell'autobus l'ha fatta scendere assieme ad alcune amiche lontano dalla fermata prestabilita, lungo la Feltrina. Ma una volta a terra la ragazzina di 13 anni è stata travolta da una Smart mentre tentava di attraversare la strada nel punto non attrezzato. È accaduto all'inizio di marzo. La notizia, però, è emersa solo ora. L'impatto è stato violentissimo. La giovane è stata subito trasferita in ospedale in prognosi riservata. Le sue condizioni sono...