Una gita sulla neve avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. I 50 bambini sul pullman diretto a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, e le loro maestre sono salvi. Tutto grazie alla prontezza di alcune insegnanti che, dopo aver visto l'autista in difficoltà per un malore, sono riuscite a evitare il peggio, evitando che l'autobus si schiantasse lungo l'autostrada A10.

APPROFONDIMENTI Tragedia del Melarancio, il docufilm di Miniero Ucraina, strage in autostrada

La comitiva di una scuola ligure, composta da una 50ina di persone, ha rischiato il peggio all'altezza di Pietra Ligure. A raccontare la dinamica di quanto avvenuto è stata all'Ansa Serena Carelli, presidente dell'Istituto Comprensivo Boine di Imperia: «L'autista si è sentito male ed ha perso i sensi. Per fortuna, una maestra ha avuto la prontezza di tenere il volante, spostare il piede del guidatore dall'acceleratore e indirizzare il mezzo salvando la comitiva». Insieme a loro c' era un secondo pullman con altri cinquanta ragazzi e ragazze delle secondarie di primo grado. «Le insegnanti hanno saputo gestire nel migliore dei modi la situazione e per fortuna il tutto si è risolto con un grande spavento, sicuramente difficile da dimenticare».

Schianto all’angolo tra via Polusca e via Isonzo: due feriti trasportati in ospedale

#Savona, dalle 8:30 intervento dei #vigilidelfuoco a Pietra Ligure per un incidente stradale sulla A10, al Km 68, coinvolto un autobus turistico con 50 bambini a bordo: stanno tutti bene, accompagnati dalle squadre in un’area di servizio vicina. Operazioni in corso [#3marzo 9:40] pic.twitter.com/SKC25W68tH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 3, 2023

Il racconto

«Abbiamo cercato di spostare il piede dall'acceleratore e frenare, a quel punto l'autobus, tenendo il volante come si poteva, sbatteva un po' a destra e un po' a sinistra rallentando la corsa e all'uscita della galleria siamo riusciti a non andare verso l'uscita di Pietra Ligure sterzando dall'altra parte dove per fortuna non stava transitando alcun mezzo», ha aggiunto ai microfoni di Tgr Liguria l'insegnante Monica Nigro.

«Un miracolo»

A confermare la tragedia sfiorata ci ha pensato il dirigente della Polstrada di Savona, Giuseppe Rappa: «È andata benissimo. Un miracolo: vi erano sessanta angeli su quel mezzo a proteggere alunni e insegnanti». Anche se lo spavento a bordo del mezzo è stato enorme. Ilaria Gullo, una delle due maestre che è intervenuta per evitare il peggio, ha dichiarato: «I bambini piangevano e chiamavano la mamma, anche se per fortuna non c'è stato nessun ferito. Alcuni di loro sono stati portati in ospedale per un controllo e sono stati dimessi subito dopo. È andata bene, che in quel momento non passavano altri mezzi nell'altra carreggiata e che il guard rail ha frenato la corsa del mezzo, altrimenti avrebbe preso tutt'altra piega. Io e la mia collega ci siamo accorte che l'autobus iniziava a sbandare. Inizialmente ci siamo dette: l'autista non sta seguendo molto la carreggiata, ma non abbiamo dato troppo peso. Una frazione di secondo dopo, ha cominciato a strisciare contro il muro dell'autostrada e lì ci siamo spaventate. Mi sono alzata per vedere cosa stesse facendo l'autista ed ho visto che aveva le braccia e il tronco sul volante e sono intervenuta».