Al via il secondo esodo da bollino rosso. Scatta il divieto per i mezzi pesanti

ROMA - Scatta a partire dal pomeriggio di oggi e fino a domenica sera il bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane per il secondo fine settimana di esodo estivo. Lungo i 30 mila km di rete Anas è previsto un incremento di traffico, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l'itinerario E45 e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Più degli altri anni, a causa dell'emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si sposterà all'interno del Paese contribuendo ad un incremento del traffico sulle strade.



Per la giornata di domani si prevede traffico intenso in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani mentre a partire dal tardo pomeriggio di domenica è previsto anche un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani. L'Anas ricorda che il divieto di transito dei mezzi pesanti è in vigore oggi dalle 16.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 22.00 e domenica dalle 7.00 alle 22.00. Per far fronte alle eventuali criticità Anas ha disposto l'impiego di 2.500 addetti e il monitoraggio h24 della rete di competenza, invitando tutti coloro che si metteranno in viaggio di informarsi sui canali abituali e sui canali social ufficiali delle condizioni della viabilità. Ultimo aggiornamento: 16:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA