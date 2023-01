Incidente tra auto e ambulanza con paziente in codice rosso a bordo, il mezzo di soccorso si rovescia nel fosso

Grave incidente stradale poco prima delle 11 di oggi, giovedì 12 gennaio, all'incrocio tra via Ponte Giulio e via della Croce a Montereale Valcellina. Un'ambulanza con a bordo un paziente in codice rosso si è scontrata con un'auto che stava svoltando. In seguito al violento impatto il mezzo di soccorso si è ribaltato finendo in un fosso.

Sul posto stanno operando gli equipaggi dell'elisoccorso regionale e di diverse ambulanze. Sono rimasti feriti il conducente dell'auto che ha finito la sua corsa contro un albero, un 70enne di Montereale trasportato in elicottero all'ospedale di Udine; il paziente che era a bordo dell'ambulanza è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone, mentre l'autista e i due paramedici che lo stavano soccorrendo sono rimasti illesi. A dare ausilio ci sono i vigili del fuoco di Maniago e i carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo.