Macchina finisce contro l'autocisterna piena di ossigeno liquido

MANAGO - Una automobilista maniaghese di 77 anni questa mattina, giovedì 6 agosto, è finista contro un'autocisterna che trasportava ossigeno liquido. E' successo sulla strada provinciale 27 a Maniago, all'incrocio con via Carbonera Ovest.



I Vigili del fuoco di Maniago, supportati dall'autogrù di Pordenone, sono intervenuti poco dopo le nove. Contemporaneamente erano stati allertati i mezzi del 118: un'ambulanza e l'elisoccorso. Nel tentativo di evitare l'impatto il camion ha colpito con una ruota lo spartitraffico, mentre l'auto condotta dall'anziana è rimasta danneggiata nella parte anteriore.



I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e verificato che la cisterna non avesse subito danni. Illeso il camionista. L'anziana, molto spaventata, è stata portata per accertamenti in pronto soccorso. A occuparsi dei rilievi è stata la Polizia locale di Maniago.