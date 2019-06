Roma, scoperto traffico illecito auto d’epoca a Malagrotta: un arresto e una denuncia

Lunedì 10 Giugno 2019, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 11:49

Ieri sera al termine di una serie di indagini i carabinieri del nucleo radiomobile hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 59enne, originario di Venezia ma residente a Rignano Flaminio, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di estorsione e hanno denunciato a piede libero un 54enne romano per ricettazione.L’attività dei carabinieri è scattata dopo la denuncia di una 40enne romana, restauratrice di auto d’epoca che ha informato i militari di essere stata contattata dal 59enne che le aveva chiesto del denaro in cambio della restituzione di alcune auto d’epoca che erano state rubate lo scorso 7 giugno dal capannone dell’officina per cui lavora. I carabinieri si sono presentati all’appuntamento tra l’estorsore e la 40enne, organizzato proprio nei pressi dell’officina, e hanno bloccato l’uomo appena intascata la somma di 500 euro, quale acconto per la restituzione di una delle auto. Il 59enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli.Gli accertamenti eseguiti dai militari hanno anche permesso di localizzare e recuperare due veicoli asportati, un’introvabile Fiat Topolino e una Fiat 500c, in un terreno agricolo in via Vivaldi a Zagarolo, e di denunciare per ricettazione il proprietario, 54enne, che aveva già messo in vendita i veicoli su un sito di annunci online. L’indagine dei carabinieri, che hanno recuperato anche altri 6 veicoli, prosegue per delineare gli aspetti legati al furto delle auto dall’officina e tutto il sistema messo in piedi per la ricettazione e la rivendita tramite annunci online.