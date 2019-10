Un vero e proprio ammasso di lamiere, un’immagine terribile che fa apparire come un vero miracolo il fatto che il 29enne di Rovigo che si trovava al volante dell’Alfa Romeo Giulietta sia riuscito a cavarsela con ammaccature di ogni tipo, ma sostanzialmente senza gravi conseguenze.

Al punto da arrivare, (come rivela Il Gazzettino) poche ore dopo, a postare sulla propria pagina Facebook una sorta di appello alla giuda sicura, in calce alle immagini della sua ormai ex auto completamente distrutta: «Ecco cosa succede quando esci di strada con un colpo di sonno. Località: Statale di Rovigo, fronte ospedale, martedì 22/10/19 ore 23.40. Danni Fisici: ematomi e contusioni. Velocità d’impatto: 70 km/h. Abbattute due murature d’accesso privato con rotolamento a 360 in un fossato. Test Alcool e droghe: negativi. PS: Se avete sonno non guidate, è un attimo ragazzi...». Fra i gli hashtag inseriti, oltre a “#GrazieD’AvermiSalvato”, anche #RipGuerriera, una sorta di addio all’amata auto.

