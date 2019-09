Auto esce fuori strada e si ribalta: Enrico morto, gravissimi due ventenni

Sabato 28 Settembre 2019, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 11:44

Un morto e due feriti gravi in un incidente avvenuto all'alba, oggi, sulla strada Val di Foro, nel Comune di Vacri (Chieti). La vittima è Enrico Iacovella, un operaio 41enne residente a Guardiagrele: guidava una Mini Cooper che si è ribaltata per cause in corso di accertamento. I due giovani che erano in auto con lui, uno di 22 anni e l’altro di 20, anche loro di Guardiagrele, sono ricoverati in prognosi riservata rispettivamente nell’ospedale di Pescara e di Chieti.La polizia stradale in queste ore sta ricostruendo la dinamica dello schianto: il conducente della Mini avrebbe fatto tutto da solo.