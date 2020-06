L'auto prende fuoco e lui sviene: due carabinieri sfidano le fiamme e lo salvano

La sua auto ha preso fuoco e lui è svenuto: fortunatamente due carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma hanno notato il rogo e gli hanno salvato la vita. E' successo alle 14.30 su via dei Monti Tiburtini, all'altezza dell'ospedale Pertini. L'uomo, di 79 anni, è stato soccorso dai carabinieri che hanno sfidato le fiamme e il fumo intenso per prenderlo di peso e rianimarlo in attesa dell'arrivo del 1118. Ora l'uomo è in osservazione in ospedale insieme ai due militari, che hanno riportato piccole ustioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.